Forstbetrieb Löwenstein einigt sich mit Freistaat auf Vergleich

Main-Spessart Mittwoch, 29. 03. 2017 - 13:07 Uhr

Den Ausgang dieser Verhandlung dürften vor allem die vielen Privatwaldbesitzer in Bayern mit Spannung erwarten.

Seit Dezember streitet der Forstbetrieb Löwenstein mit dem Freistaat Bayern vor dem Würzburger Verwaltungsgericht über die Einstellung einer Hiebmaßname durch das Landratsamt Main-Spessart und das Verbot, mit dem geschlagenen Holz Handel zu treiben.



Jetzt ist ei­ne Ei­ni­gung in Sicht: Nach ei­nem mehr­stün­di­gen nicht-öf­f­ent­li­chem Er­ör­te­rungs­ter­min ha­ben sich die bei­den Par­tei­en vo­r­erst auf ei­nen Ver­g­leich ge­ei­nigt. Der fürst­li­che Forst­be­trieb hat­te ge­gen zwei Be­schei­de des Land­rat­samts ge­klagt, nach de­nen er bei sei­ner Wald­be­wirt­schaf­tung ge­gen das Na­tur­schutz­ge­setz ver­sto­ßen ha­be. Hin­ter die­sem St­reit und dem nun er­ziel­ten Ver­g­leich ste­hen aber viel wei­ter­füh­r­en­de Fra­gen: Und zwar, in wie weit Re­gie­rung und Na­tur­schutz künf­tig ein Mit­spra­che­recht bei der pri­va­ten Wald­be­wirt­schaf­tung ha­ben.

