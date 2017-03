Versuchter Überfall: Die Polizei hatte wohl den Falschen

Großostheim Mittwoch, 29. 03. 2017 - 10:27 Uhr

Der 33-Jährige, den die Polizei am Dienstag in Großostheim festgenommen hat, ist wieder auf freiem Fuß. Er war verdächtigt worden, ein Lottogeschäft erfolglos mit einer Waffe überfallen zu haben. Die Fahndung nach dem Täter läuft also wieder an.

Die Täterbeschreibung der Kripo Aschaffenburg:

30 Jahre alt

170 cm groß

schlank

komplett schwarz gekleidet

Wer hat im Bereich des Lottogeschäftes zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet?

Wer konnte unmittelbar nach der Tat eine flüchtige Person beobachten, auf welche die oben genannte Beschreibung zutrifft?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Gegen 16.20 Uhr hatte eine Zeugin am Dienstag die Polizei alarmiert, als sie beobachtete, wie ein Mann aus dem Geschäft in der Kanzleistraße flüchtete. Der Unbekannte hatte zuvor mit einer Waffe das Personal bedroht und Geld gefordert, musste aber ohne Beute abziehen. Bei der Waffe, die der bislang unbekannte Täter am Tatort zurückgelassen hatte, handelt es sich nach neusten Erkenntnissen um einer Schreckschusspistole.Nach knapp einer Stunde nahm die Polizei einen Tatverdächtigen ab, auf den die Beschreibung des Täters passte. Er musste mit zur Dienststelle und wurde verhört. Wie Philipp Hümmer, Sprecher der unterfränkischen Polizei, am Mittwochvormittag mitteilte, wurde der 33-Jährige noch am Dienstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt. Hümmer kündigte die Veröffentlichung einer Beschreibung des Täters für den heutigen Tag an. Nina LenhardtDer flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:Der Sachbearbeiter hofft bei seinen Ermittlungen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/202-1732 zu melden.