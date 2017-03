Urteil gegen Dealer, der mit 200 Sachen durch Wertheim raste

Wertheim Donnerstag, 23. 03. 2017 - 11:18 Uhr

Er ist im Juli vorigen Jahres mit bis zu 200 Stundenkilometern vor der Polizei durch Wertheim geflüchtet. In seinem Auto befanden sich fast ein Kilo Drogen, in seinem Blut Rauschgift und an seinem Audi gestohlene Kennzeichen. Jetzt hat das Landgericht in Mosbach den 32-jährigen Mann aus Frankfurt zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen Drogenhandels und Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt. Der seit seiner Kindheit drogenabhängige Mann wird in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Auf der 15 Ki­lo­me­ter lan­gen Hoch­ge­schwin­dig­keits­flucht, die den An­ge­klag­ten ver­gan­ge­nes Jahr von der A3 über Ur­phar bis nach Wert­heim führ­te, hat der Mann meh­re­re an­de­re Ver­kehrs­teil­neh­mer in Le­bens­ge­fahr ge­bracht. Der 32-Jäh­ri­ge fuhr ge­gen die Fahr­trich­tung in Ein­bahn­stra­ßen, igno­rier­te das Rot­licht an meh­re­ren Am­peln, über­hol­te trotz Ge­gen­ver­kehrs und ramm­te auf der Oden­wald­brü­cke ei­nen BMW. Die drei St­rei­fen­wa­gen, die ihn we­gen der ge­stoh­le­nen Kenn­zei­chen an sei­nem Au­di an der Au­to­bahn­an­schluss­s­tel­le Wert­heim/Leng­furt kon­trol­lie­ren woll­ten, keil­ten den Wa­gen des ra­sen­den Dro­gen­dea­ler ein, und nah­men ihn auf der Brü­cke fest.

Die Zeu­gen­aus­sa­gen der Po­li­zis­ten vor Ge­richt zu der Ver­fol­gungs­jagd lie­ßen eher an ei­nen Hol­ly­wood-Ac­ti­on­st­rei­fen den­ken als an ei­nen Vor­fall, der sich im be­schau­li­chen Wert­heim ab­ge­spielt hat. Der Be­schul­dig­te fuhr of­fen­bar nur knapp an ei­ner Grup­pe von Renn­rad­fah­rern vor­bei, die ihm zwi­schen Bet­tin­gen und Ur­phar auf der Lan­des­stra­ße 2310 ent­ge­gen­ka­men. Laut Staats­an­walt hät­te der Mann auch bei­na­he zwei Kin­der über­fah­ren, die vor dem Re­stau­rant Mil­ler's in Wert­heim-Ei­chel stan­den. Dort warf er auch ei­nen Beu­tel mit Ha­schisch und Am­pheta­min aus dem Wa­gen­fens­ter. Ein Zeu­ge, der das be­o­b­ach­tet hat­te, über­gab die Dro­gen der Po­li­zei.

Der mehr­fach we­gen Dro­gen­de­lik­ten vor­be­straf­te An­ge­klag­te räum­te die Ta­ten weit­ge­hend ein, was ihm Rich­ter und Staats­an­walt als straf­mil­dernd aus­leg­ten. Der Staats­an­walt for­der­te acht Jah­re Frei­heits­stra­fe, die Ver­tei­di­ger des 32-Jäh­ri­gen "ein Straf­maß, das näh­er an der Min­dest­stra­fe von fünf Jah­ren" liegt. Der Rich­ter wies in sei­ner Ur­teils­be­grün­dung auf die Um­stän­de der Flucht hin und er­in­ner­te den Mann ein­dring­lich da­ran, was al­les hät­te pas­sie­ren kön­nen. "Sie sind hier knapp an le­bens­lang vor­bei­ge­schrammt."

Boris Dauber