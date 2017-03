Karl-Friedrich Sinner stirbt 70-jährig

Aschaffenburg/Erlangen. Sonntag, 19. 03. 2017 - 19:12 Uhr

Vor Wochen war er noch bei einer Nationalpark-Debatte in Lohr als Befürworter zu hören, vergangene Woche dann als Experte in den Landtag in München geladen: der engagierte Forstwissenschaftler Karl Friedrich Sinner.

Am Wochenende verstarb der 70-Jährige nun überraschend – bei einem Spaziergang in seinem Wohnort nahe Erlangen, heißt es. Der gebürtige Aschaffenburger war lange Jahre Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald.Sein Bruder Eberhard Sinner, Ex-Europaminister, lebt in Lohr und war mit Karl-Friedrich Anfang Januar in Lohr in einem viel besuchten Bruder-Duell "Sinner vs Sinner" zum Thema Nationalpark Spessart aufgetreten. Er war Naturschützer und Befürworter eine möglichen Nationalparks.Eine ausführliche Würdigung Karl-Friedrich Sinners folgt. (bach/mkl)