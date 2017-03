Raiffeisenbank Aschaffenburg macht acht Filialen dicht: Empörte Reaktionen

Aschaffenburg. Donnerstag, 16. 03. 2017 - 17:44 Uhr

Die Raiffeisenbank Aschaffenburg schließt bis Ende Juli acht ihrer derzeit 25 Geschäftsstellen. Diese Nachricht haben heute rund 10.000 betroffene Kunden des Geldinstituts im Briefkasten vorgefunden. Die Redaktion erreichten daraufhin teils empörte Reaktionen.

Als klassische Geschäftsstellen geschlossen werden in Aschaffenburg die Filialen in Strietwald, Leider und Gailbach, im Kreis Aschaffenburg die Filialen in den Mömbriser Ortsteilen Niedersteinbach und Schimborn, in Hösbach-Rottenberg, in Hösbach-Bahnhof sowie in Straß- und Oberbessenbach. An drei dieser Standorten sind ersatzweise Geldautomaten geplant, die Rottenberger Filiale soll zur SB-Geschäftsstelle werden. Mehr dazu am Abend auf www.main-echo.de und am Freitag in der Aschaffenburger und Alzenauer Ausgabe des Main-Echo. JhR