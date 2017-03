Nach Absage vom Hessentag wegen Antisemitismus-Vorwurf: Rapper Kollegah tritt in Aschaffenburg auf

Aschaffenburg. Donnerstag, 16. 03. 2017 - 14:53 Uhr

Eigentlich sollte Deutschrapper Kollegah im Juni auf dem Hessentag in Rüsselsheim auftreten – seine Show wurde aber wegen Antisemitismus-Vorwürfen von der Stadt Rüsselsheim abgesagt.

Nun kommt er nach Aschaffenburg: auf das 20. "one race? human!"-Festival am 10. August. Das hat der Veranstalter des Afrika-Karibik-Festivals soeben mitgeteilt. Seit 20 Jahren steht das Festival für Weltoffenheit, Völkerverständigung und Menschenfreundlichkeit. Man wolle "nun gemeinsam mit dem Rapper ein klares Zeichen" setzen, so der Veranstalter. Mehr dazu demnächst hier und am Freitag im Main-Echo. JhR