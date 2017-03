Adler Modemärkte auf Kostenbremse: Weniger Personal, weniger Neueröffnungen

Haibach. Donnerstag, 16. 03. 2017 - 12:42 Uhr

Unpassendes Wetter, verändertes Kaufverhalten, mehr Wettbewerbsdruck – die Adler Modemärkte AG mit Zentrale in Haibach (Kreis Aschaffenburg) hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Das schlägt sich auch in den Zahlen für 2016 nieder.

Demnach ging der Umsatz von 566,1 Millionen Euro (2015) auf 544,6 Millionen Euro zurück. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern brach von 17 Millionen Euro auf 6,5 Millionen Euro ein. Unter dem Strich hat Adler einen Überschuss von 0,4 Millionen Euro erzielt, im Jahr 2015 lag der Gewinn noch bei 7,9 Millionen Euro. Diese Entwicklung bekommen auch die Anteilseigner zu spüren – eine Dividende wird heuer nicht ausgezahlt. Die Rückgänge wären wohl noch stärker ausgefallen, hätte sich das vierte Quartal nicht noch verbessert. Außerdem steht das Management auf der Kostenbremse. Lothar Schäfer, Vorstandsvorsitzender: "Im vierten Quartal haben sich unsere in 2016 initiierten Kostensenkungsmaßnahmen in zunehmendem Maße positiv bemerkbar gemacht." Gespart wird an vielen Stellen – vergangenes Jahr summierten sich die Maßnahmen demnach auf rund zehn Millionen Euro: Weniger Personal, flexiblere Arbeitszeiten, günstigerer Einkauf, weniger Neueröffnungen. In der Adler Orange Märkten nimmt man Abschied von teureren Fremdmarken und setzt mehr auf Eigenmarken, die deutlich profitabler sind. Auch für 2017 erwartet Adler einen Umsatzrückgang. Auf der Ertragsseite sieht Adler »in einem weiter schwierigen Umfeld« einen operativen Gewinn zwischen 27 Millionen Euro und 30 Millionen Euro. Vorstandschef Schäfer und Finanzchef Karsten Odemann hatten in der Telefon-Bilanzpressekonferenz aber auch positive Nachrichten: Das Online-Geschäft bei Adler entwickelt sich demnach gut. Während der Umsatz in den Läden um 4,1 Prozent zurückging, stieg der Verkaufserlös über das Internet um gut 34 Prozent auf fast neun Millionen Euro. Dies entspricht allerdings nur einem Anteil am Konzernumsatz von 1,6 Prozent. Dieser soll in den nächsten fünf Jahren jedoch auf mindestens zehn Prozent gesteigert werden. André Breitenbach