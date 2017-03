Stiche, Tritte, Schläge auf Party im Kreis Aschaffenburg

Aschaffenburg. Dienstag, 14. 03. 2017 - 10:43 Uhr

Wegen versuchten Totschlags müssen sich zur Stunde zwei 24 und 26 Jahre alte Männer vor der Großen Strafkammer des Aschaffenburger Landgerichts verantworten.

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, am 6. Juni 2016 Gäste einer privaten Party im Kreis Aschaffenburg mit Messerstichen, Fußtritten und Faustschlägen verletzt zu haben. Der 26-Jährige hatte sich provoziert und beleidigt gefühlt, da er die ganze Nacht von einer 22-jährigen Partybesucherin mit mehr als 100 Anrufen traktiert worden war. Als die Anruferin ihm auch noch mitteilte, wo sie sich befindet, fuhr der 26-Jährige mit seinem zwei Jahre jüngeren Freund dorthin, um die Party aufzumischen.Weil sich der Jüngere in der vergangenen Woche im Prozess heftig dagegen gewehrt hatte, dass ihm Handfesseln angelegt wurden, sind heute zum Schutz der Verhandlung zahlreiche Polizisten im Gerichtssaal. wdrMehr dazu im Laufe des Tags auf www.main-echo.de und am Mittwoch in der Aschaffenburger Ausgabe des Main-Echo.