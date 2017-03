Einsatz auf dem Main: Polizei sucht weiter nach Vermisstem

Marktheidenfeld Dienstag, 07. 03. 2017 - 11:30 Uhr

Die Suchaktion nach dem 22-jährigen Heiko Kick aus Hasloch ist am Dienstagmorgen fortgeführt worden.

Diesmal rückte die Polizei mit dem THW Marktheidenfeld aus, um die Mainlände und das Ufer in Altstadtnähe noch einmal gezielt abzusuchen. Im Einsatz sind zur Stunde auch speziell ausgebildete Spürhunde.



Die Po­li­zei Markt­hei­den­feld geht bei dem mys­te­riö­sen Ver­schwin­den von Hei­ko Kick in­zwi­schen von ei­nem Un­glücks­fall aus. Groß an­ge­leg­te Such­ak­tio­nen mit Hil­fe der Feu­er­weh­ren, des THW, Ein­satz von Such­hun­den und Hub­schrau­bern in der ver­gan­ge­nen Wo­che hat­ten bis­lang kei­nen Er­folg.



Der 22-Jäh­ri­ge ist seit der Nacht zum Fa­schings­sonn­tag ver­schwun­den. Nach ei­nem Kn­ei­pen­be­such in Markt­hei­den­feld ver­ließt er die­se zu Fuß, zu Hau­se kam er je­doch nicht an. Freun­de und Be­kann­te ha­ben in­zwi­schen ei­ne Fa­ce­book­grup­pe ge­grün­det mit über 1000 Mit­g­lie­dern. Vie­le von ih­nen ka­men auch am Wo­che­n­en­de zu ei­ner gro­ßen pri­va­ten Such­ak­ti­on zu­sam­men.



bil