Ex-Jugendtrainer: Angeklagter verpasst Prozesstermin in AB

Aschaffenburg Montag, 06. 03. 2017 - 14:09 Uhr

Ein 27-Jähriger, der sich derzeit vor dem Aschaffenburg Landgericht wegen des Vorwurfs "Kindesmissbrauch" verantworten muss, hat am Montag einen Verhandlungstag in Aschaffenburg verpasst.

Alle anderen Prozessbeteiligten erschienen zum Termin um 13 Uhr im Gerichtssaal, die beiden Verteidiger mussten ihrem Mandanten hinterhertelefonieren. Dieser hatte sich diesen Montag offenbar nicht als Prozesstag notiert und befand sich gerade in Norddeutschland – zu weit weg, um ihn schnell anreisen lassen zu können. Die Verhandlung konnte ohne den 27-Jährigen also nicht fortgesetzt werden, eine bereits angereiste Zeugin wurde umgeladen.Die Staatsanwaltschaft regte an, den Mann für den nächsten Termin vorführen zu lassen. Nach kurzer Beratung fasste das Gericht dann den Beschluss, dass sich der Angeklagte, der aus Süddeutschland stammt, beim nächsten Mal einen Tag vor dem Verhandlungstag beim Gericht melden muss. Nur so kann er umgehen, dass die Polizei ihn vorführt, um sicherzustellen, dass der Prozess weitergehen kann.Der 27-Jährige ist ehemaliger Jugendtrainer des SSV Jahn Regensburg. Es soll während der Vertragszeit zwei zehn Jahre alte Spieler sexuell missbraucht haben. (nle)