AfD verliert Klage gegen die Stadt Alzenau

Aschaffenburg/Alzenau. Montag, 06. 03. 2017 - 09:18 Uhr

Kein Schadenersatz für die AfD: Das Landgericht Aschaffenburg hat die Klage der Partei gegen die Stadt Alzenau abgewiesen.

Es ging um eine AfD-Versammlung im städtischen Domidionsaal, die vergangenen März kurzfristig abgesagt wurde, nachdem das Rathaus unter Hinweis auf mögliche Sachbeschädigungen im Haus und im Umfeld 20.000 Euro Kaution verlangt hatte.Der AfD-Kreisverband machte nun in einer Amtshaftungsklage seine Kosten geltend: 709,01 Euro. Richter Günter Will begründete sein Urteil am Montagmorgen damit, dass die Veranstalter versäumt hätten, per Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht einen Mietvertrag zu erstreiten. (tju) Mehr dazu am Abend hier auf main-echo.de und am Dienstag im Main-Echo, Lokalausgaben Alzenau und Aschaffenburg