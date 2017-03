Marktheidenfeld: Suche nach 22-jährigem Mann geht weiter

Marktheidenfeld. Mittwoch, 01. 03. 2017 - 11:34 Uhr

Seit heute Morgen um 9 Uhr ist wieder ein Personensuchhund der Polizei im Einsatz, um nach dem 22-­jäh­ri­gen Hei­ko Kick aus Has­loch zu suchen. Noch immer gibt es keine Spur von dem jungen Mann, der seit dem frühen Sonn­tag­mor­gen ver­misst wird.

Die intensive Fahndung am Faschingsdienstag zu Land, zu Was­ser und in der Luft blieb erfolglos. "Es gibt aktuell keine heiße Spur, doch wenn wir eine konkrete haben, fahren wir den Einsatz unserer Kräfte wieder hoch", sagt Einsatzleiter Michael Kleinfeller von der Marktheidenfelder Polizei. Der sachbearbeitende Kollege gehe verschiedenen Spuren aus Akten nach. Maßnahmen würden im Hintergrund laufen. Nach wie vor sucht die Polizei dringend Zeugen, die den schlanken, 1,86 Meter großen Mann mit dunklen kurzen Haaren, der bekleidet war mit einer schwarzen Hose, schwarz-weißen Turnschuhen, einer grünen Jacke mit schwarzer Motorradkutte darüber am Sonntagmorgen zwischen 1 Uhr bis in die Morgenstunden hinein gesehen haben. Heiko Kick gilt als sehr zuverlässig und habe sich immer zuhause gemeldet. Sein Handy ist jedoch abgeschaltet. "Es ist wie die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen", so der Polizeihauptkommissar. Am Dienstag waren die Freiflächen rund um Altfeld abgesucht worden. Der junge Mann wollte sich zu Fuß auf den Heimweg machen. sys