Schuppen in Frammersbach-Habichsthal in Flammen

Frammersbach Freitag, 24. 02. 2017 - 14:17 Uhr

Nachbarn löschen mit Feuerlöscher und können verhindern, dass das Feuer auf Wohnhaus übergreift.

Zu einem Löscheinsatz im Birkenweg 12 rückte am Freitag gegen 14 Uhr die Feuerwehr Habichsthal aus. In einem Nebenschuppen des Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Die Anwohner bemerkten das Feuer, als die Flammen bereits hoch loderten. Mit eigenen Feuerlöschern konnten sie das Feuer so weit eindämmen, dass es nicht auf das Wohnhaus übergriff. Beim Eintreffen der Wehr waren noch Glutnester vorhanden. Mit Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer vollständig. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung medizinisch untersucht werden. Im Einsatz waren die Wehren Habichsthal, Wiesthal und Frammersbach. ahe