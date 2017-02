Technische Probleme bei der Bahn zwischen Würzburg und Aschaffenburg

Heigenbrücken/Laufach. Mittwoch, 22. 02. 2017 - 09:15 Uhr

Bahnkunden aufgepasst: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in Heigenbrücken und einer zusätzlichen Signalstörung in Richtung Laufach kommt es auf der Strecke Würzburg - Aschaffenburg in beiden Richtungen zu Verspätungen.

Das hat die Deutsche Bahn gerade mitgeteilt. Man müsse mit Verzögerungen von bis zu 40 Minuten rechnen. Es könne auch sein, dass kurzfristig Züge ausfallen.