Aschaffenburger Dalbergstraßenfest für immer am Main?

Aschaffenburg Mittwoch, 15. 02. 2017 - 21:17 Uhr

Die Premiere 2016 war erfolgreich. Wegen der Kanalbauarbeiten in der Dalbergstraße fand das Traditionsfest erstmals am Mainufer und zudem über mehrere Tage hinweg statt.

Die Veranstalter möchen das jetzt zur Dauereinrichtung machen. In der Stadtverwaltung gibt es Befürworter und Gegner. Das Gartenamt fürchtet zu große Schäden an der Wiese und an den Bäumen. Das Liegenschaftsamt glaubt, dass man dann keine Veranstaltung am Ufer mehr ablehnen kann. Der Stadtrat hat daher nur eine Genehmigung für 2017 erteilt. Ob das Fest dauerhaft von der Straße an den Fluss wandert, soll erst im nächsten Jahr entschieden werden. (klg) Mehr dazu demnächst auf www.main-echo.de sowie am Freitag in der Aschaffenburger Ausgabe des Main-Echo.