AfD gegen Alzenau: Urteil am 6. März

Alzenau/Aschaffenburg. Mittwoch, 15. 02. 2017 - 12:08 Uhr

Im Prozess des Aschaffenburger AfD-Kreisverbands gegen die Stadt Alzenau wird das Urteil am 6. März verkündet. Ein Vergleich wurde in der Verhandlung am Mittwochvormittag vor dem Landgericht

Aschaffernburg von keiner Seite erwogen. Mit einer Amtshaftungsklage verlangt die AfD von der Stadt Schadenersatz: Vergangenen März hatte sie eine im städtischen Domidionsaal geplante Versammlung kurzfristig absagen müssen, weil trotz Terminbestätigung der Mietvertrag nicht zustande kam. Das Rathaus machte die Unterschrift von einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro abhängig. (tju) Mehr dazu am Abend hier auf main-echo.de und am Donnerstag im Main-Echo, Lokalausgaben Alzenau und Aschaffenburg