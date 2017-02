Neue Bürgerinitiative streitet für Nationalpark Spessart

Heigenbrücken. Donnerstag, 09. 02. 2017 - 13:22 Uhr

Die neue Bürgerbewegung "Freunde des Spessarts" setzt sich für einen Nationalpark im Spessart ein. Eine solche Schutzzone sei "eine Chance für Mensch und Natur", erklärte der Sprecher – der bekannte Heigenbrückener Naturschützer Michael Kunkel – am Mittwochabend nach der Gründung der Bürgerinitiative in Lohr.

Die neue Gruppierung, bei der die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Heidi Wright (Karlstadt) mitwirkt, will beim Aschaffenburg-Besuch der bayerischen Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) an diesem Freitag vor dem Landratsamt ein "friedliches Zeichen" setzen und "sich offen für einen Dialog zeigen". Derzeit würden in der Region viele unbegründete Ängste geschürt, heißt es in der Pressemitteilung der Bürgerinitiative weiter. Es sei "eine vertane Chance", wenn der Nationalparkidee von vornherein die Tür vor der Nase zugeschlagen würde, so Heidi Wright, die zusammen mit Kunkel, Petra Brand (Heimbuchenthal), Dominik Merz (Heigenbrücken) und Rudolf Malkmus (Wiesthal) dem Sprechergremium angehört. Die Initiative heiße weitere Unterstützer "herzlich willkommen", schreibt sie. (C.M.) Mehr dazu heute Abend bei www.main-echo.de und morgen im Main-Echo.