Arnstein trauert: Heute um 17 Uhr Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Sondheim

Arnstein Sonntag, 05. 02. 2017 - 10:23 Uhr

Das tote Geschwisterpaar, deren Vater die Leichen gefunden hat, ist am gestrigen am Samstag in Arnstein beigesetzt worden.

Die Trau­er um die sechs Ju­gend­li­chen, die vor ei­ner Wo­che in Arn­stein durch ei­ne Koh­len­mon­oxid-Ver­gif­tung ums Le­ben ka­men, ist un­er­mess­lich. An die­sem Sonn­tag fin­det um 17 Uhr in der Wall­fahrts­kir­che Ma­ria Sond­heim ein öku­me­ni­scher Trau­er­got­tes­di­enst statt. Geist­li­che aus den Kom­mu­nen Arn­stein, Eu­ßen­heim und Was­ser­lo­sen (Kreis Schwein­furt) sind ein­ge­bun­den. Die sechs to­ten Ju­gend­li­chen stam­men aus die­sen drei Or­ten.

