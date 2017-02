Tragödie in Arnstein: Tödliches Kohlenmonoxid nicht aus Ofen

Arnstein Donnerstag, 02. 02. 2017 - 07:38 Uhr

Nach­dem die rechts­me­di­zi­ni­schen Un­ter­su­chun­gen am Di­ens­tag er­ge­ben hat­ten, dass die sechs Her­an­wach­sen­den an ei­ner Koh­len­mon­oxid-Ver­gif­tung ge­s­tor­ben wa­ren, steht zwi­schen­zeit­lich auch die Ur­sa­che für das Au­s­t­re­ten des gif­ti­gen Ga­ses fest.

Auf­grund der in­ten­siv ge­führ­ten ge­mein­sa­men Er­mitt­lun­gen der Kri­po Würz­burg und der Staats­an­walt­schaft ge­hen die Er­mitt­ler in­zwi­schen da­von aus, dass das Koh­len­mon­oxid von ei­nem in dem Gar­ten­haus be­trie­be­nen Strom­ag­g­re­gat aus­ge­sto­ßen wur­de. Die sechs Her­an­wach­sen­den star­ben in der Fol­ge an dem gif­ti­gen Gas. Das teil­ten Po­li­zei und Staats­an­walt­schaft am Don­ners­tag­mor­gen in ei­ner ge­mein­sa­men Pres­se­er­klär­ung mit.

Das mit Ben­zin be­trie­be­ne be­trof­fe­ne Ge­rät, das nicht in In­nen­räu­men be­trie­ben wer­den darf, wur­de si­cher­ge­s­tellt und von ei­nem Sach­ver­stän­di­gen des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nalam­tes be­gu­t­ach­tet.

Die Er­mitt­lun­gen von Kri­po und Staats­an­walt­schaft rich­ten sich jetzt auf die Klär­ung der der­zeit noch of­fe­nen Fra­ge, wer für das Auf­s­tel­len, die In­stal­la­ti­on und die In­be­trieb­nah­me des Ge­rä­tes in dem Gar­ten­haus ver­ant­wort­lich ist.

re