Stellenabbau bei Rexroth in Lohr: Zwei Mitarbeiterversammlungen

Lohr. Mittwoch, 01. 02. 2017 - 13:51 Uhr

Am Donnerstag kommt's raus, was an den neuen Stellenabbaugerüchten bei Bosch Rexroth in Lohr dran ist. Zum weiteren Sparkurs, der diesmal die Industriehydraulik in Lohr trifft, werden die Mitarbeiter am Donnerstag informiert.

Zwei Informationsversammlungen sind anberaumt, beide in der großen Spessarttorhalle. Um 11 Uhr für die Früh- und Tagschicht sowie um 14 Uhr für die Spätschicht. Das bestätigten Unternehmen und Betriebsrat. Geladen sind nicht alle Lohrer Rexroth-Beschäftigten: Der Schwerpunkt ist der Bereich Industriehydraulik, bei der es um einige 100 Stellen gehen könnte. Nähere Angaben macht das Unternehmen vor der Mitarbeiterinfo nicht. (Fin)