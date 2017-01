Nationalpark im Spessart füllt die Hallen

Lohr a.Main Mittwoch, 18. 01. 2017 - 11:24 Uhr

Das Thema Nationalpark im Spessart bewegt die Menschen in der Region.

Nur fünf Ta­ge nach dem Bru­der­du­ell zwi­schen Eber­hard und Karl-Fried­rich Sin­ner mit 400 Be­su­chern in der Al­ten Turn­hal­le in Lohr sind am Di­ens­ta­g­a­bend rund 140 Zu­hö­rer zum sel­ben The­ma in die sel­be Hal­le ge­kom­men. Über "Na­tio­nal­park – vom Nut­zen für Mensch und Na­tur" sprach Karl-Fried­rich Sin­ner auf Ein­la­dung des Lan­des­bunds für Vo­gel­schutz (LBV). Da­bei wur­de die Sor­ge, dass die Ei­che bei ei­nem Na­tio­nal­park aus dem Spess­art ver­schwin­den könn­te, als Schein­de­bat­te be­zeich­net und sei­tens der Po­li­tik mehr Wil­lens­be­kun­dun­gen pro Na­tio­nal­park ge­for­dert.

eiei