B26-Ausbau: Jetzt gibt's Streit um die Bürgerversammlungen

Aschaffenburg. Dienstag, 17. 01. 2017 - 17:52 Uhr

Drei Bürgerversammlungen plant die Stadtverwaltung zum Thema Ausbau der Darmstädter Straße in Aschaffenburg. Soll sie die Bürger da auch über die Argumente der Ausbaugegner informieren?

Der Planungs- und Verkehrssenat des Stadtrats hat es diesen Dienstagabend abgelehnt, sich mit dem entsprechenden Antrag der Grünen zu befassen: Er war erst am Sitzungstag selbst eingegangen. Wie Grünen-Sprecher Stefan Wagener erklärte, lassen die Gutachten zum Ausbau der B 26 in Aschaffenburg auch andere Varianten zu als den vierspurigen Ausbau, den das staatliche Bauamt plant und hinter den sich der Aschaffenburger Stadtrat im Herbst erneut gestellt hatte.Stadtentwicklungsreferent Bernhard Keßler erwiderte, es sei das Ziel der Versammlung, die Bürger über die Ergebnisse der Gutachten und die Haltung der Stadtratsmehrheit zu informieren – die das auch so beschlossen hatte. Die erste Versammlung ist diesen Donnerstag um 19 Uhr in der Turnhalle Pestalozzischule im Stadtteil Schweinheim. (pf)