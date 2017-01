Notaufnahmen der Krankenhäuser Marktheidenfeld und Karlstadt schließen in Kürze

Main-Spessart. Dienstag, 10. 01. 2017 - 13:02 Uhr

Der Betrieb der zwei Notaufnahmen sei medizinisch nicht mehr vertretbar, so Klinikreferent Gregor Bett.

Das vor­zei­ti­ge Aus der Not­auf­nah­men der Kran­ken­häu­ser in Markt­hei­den­feld und Karl­stadt ist bei ei­ner Pres­se­kon­fe­renz im Land­rat­s­amt in Karl­stadt ver­kün­det wor­den. Am Vor­trag hat der Werkaus­schuss des Kreis­tags in nicht­öf­f­ent­li­cher Sit­zung über das Kli­ni­kum Main-Spess­art be­ra­ten.

Wei­te­re In­fos fol­gen in Kür­ze.

