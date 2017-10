Knapp 30 Jahre nach der Tat ist es der Polizei gelungen, ein schweres Gewalt- und Sexualverbrechen an einer damals 22-Jährigen am Aschaffenburger Hasenkopf aufzuklären. Der 55-Jährige sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Die Polizei äußert sich im Video zum Vorfall.

Video: Nina Lenhardt