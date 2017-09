Es ist das Ende für das Krankenhaus Karlstadt. Am Freitag wurden die letzten Patienten entlassen. Jetzt wird offensichtlich, was die Klinikum-Zentralisierung im Kreis MSp bedeutet, weitere Schließungen folgen, es gibt Überlegungen, was aus den Häusern wird und in Lohr soll ein großes modernes Haus entstehen.

Video: Monika Büdel, Manuela Klebing