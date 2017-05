»Gegautscht« mit einer Feier wird traditionell in der Berufsbranche der Buchdrucker und der Schriftsetzer. In jüngster Zeit werden aufgrund des Medienwandels auch die modernen Mediengestalter, die am Bildschirm agieren, miteinbezogen. Nass geht es zu: Diejenigen, die gegautscht werden, werden in einer Bütte kräftig getaucht oder mit einem Eimer Wasser übergossen. Damit werden jungen Mitarbeiter am Ende ihrer Ausbildung symbolisch von den Sünden ihrer Lehrjahre und vom Bleistaub befreit.