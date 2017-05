Ech­te Fans sch­reckt auch sch­lech­tes Wet­ter nicht. Be­reits ei­ne hal­be Stun­de vor Be­ginn der Star-Wars-Pa­ra­de war­te­ten am Sonn­tag Men­schen je­den Al­ters un­ge­ach­tet des an­ge­kün­dig­ten Re­gens vor dem Gold­ba­cher Rat­haus auf die Mit­g­lie­der der »501st Le­gi­on Ger­man Gar­ri­son«, die in die­sem Jahr zum ers­ten Mal am Gold­ba­cher Fa­mi­li­en­tag teil­nah­men.