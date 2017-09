Umzug der Michaelismesse

Datum: 30.09.2017

Fotograf: Peter Riffenach

Ort: Wertheim

30.09.2017 Peter Riffenach

Wertheim. Bei strahlendem Herbstwetter wurde die 196. Wertheimer Michaelismesse am Samstag mit dem traditionellen Umzug eröffnet. Anschließend stach Bürgermeister Wolfgang Stein das erste Fass Festbier in der Main-Tauber-Halle an.