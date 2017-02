Vermisstensuche Karlstadt

Bild 1 von 10

Die Einsatzkräfte treffen sich am Dienstagvormittag zur Lagebesprechung. Ein mysteriöser Fall wirft viele Fragen auf. Zwei Frau­en ha­ben nach Angaben der Polizei ein Kind am Mon­tag un­ab­hän­gig von­ein­an­der ge­gen 9.45 Uhr an der B26 zwi­schen Karl­stadt und Stet­ten ge­se­hen. Bei­den Frau­en kam die Si­tua­ti­on ko­misch vor. Sie wa­ren in ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tun­gen un­ter­wegs. Bei­de ha­ben ge­wen­det und sich dann ge­trof­fen und sich aus­ge­tauscht. Das Kind war zu die­sem Zeit­punkt nicht mehr zu se­hen.