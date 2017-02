18.Göikerfete in Glashofen

Am Freitagabend gab es die 18.GÖIKERFETE - Glashofen. Am Mischpult sorgte "Powerduo DJ Crazy + DJ Maio" für eine geniale Stimmung. Für das passende Licht sorgte LTB Showtechnik aus Bürgstadt. Hunderte Narren tanzten und feierten bis in die Morgenstunden.