Neu vertont Wertheim

Zurück Weiter Bild 1 von 9 Fotos:Peter Riffenach Der Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft besichtigte im Juni das sanierte Gebäude Schlossgasse 1.

Auf Ihrer Webseite einbinden Social share

Etliche Bilder haben es im Jahresverlauf nicht in die Zeitung geschafft – trotzdem wollen wir sie unseren Lesern nicht vorenthalten. Boris Dauber hat den Herrschaften wieder so einiges in den Mund gelegt.