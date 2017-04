22:07 Uhr am 07.04.2017:

Bald Ausgrabungen auf Goldbachs Kugelberg?

20:23 Uhr am 07.04.2017:

SPD Main-Spessart für Nationalpark Spessart

19:49 Uhr am 07.04.2017:

Sternengucker in MSP freuen sich auf Rendezvous mit Jupiter

18:49 Uhr am 07.04.2017:

Polizeieinsatz am Aschaffenburger Hauptbahnhof

17:20 Uhr am 07.04.2017:

Ostermarkt und Saatgutfestival am Wochenende in Wertheim