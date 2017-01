Live - Kanzlerin Merkel in Würzburg

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Montag Würzburg auf Einladung von Bischof Friedhelm Hofmann. Wir berichten ab 18.00 Uhr mit einem Live-Ticker aus Würzburg. Wie präsentiert sich die Stadt, was haben Polizei und Helfer im Vorfeld zu leisten? Welche Schwerpunkte setzt Merkel und was sagen Gäste vor und nach dem Empfang.