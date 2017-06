19:05 Uhr am 28.06.2017:

Nationalpark: Lohrer Stadtrat mit 17:6 dafür

18:52 Uhr am 28.06.2017:

Neubaustrecke der Bahn zwischen Laufach und Heigenbrücken offiziell eröffnet

17:40 Uhr am 28.06.2017:

Dorfwettbewerb: Silber für Kleinkahl, Rothenbuch und Rück-Schippach

15:38 Uhr am 28.06.2017:

Zwei Stadtratsmitglieder der Erlenbacher UWV verlassen ihre Fraktion

14:02 Uhr am 28.06.2017:

Neue Wohnanlage mit Tagespflege eröffnet am 7. Juli in Eschau