»Nationalpark Spessart?«

Die Geg­ner ei­nes Na­tio­nal­parks im Spess­art tra­gen ih­ren Pro­test stär­ker in die Öf­f­ent­lich­keit. Sie stel­len Pla­ka­te mit Auf­schrif­ten wie »Na­tio­nal­park - Nein dan­ke!« auf - wie hier am Bisch­bor­ner Hof an der B 26 bei Rech­ten­bach. Pla­ka­te hän­gen un­ter an­de­rem in Scholl­brunn, Al­ten­buch, Wei­bers­brunn, Damm­bach und bei Es­sel­bach. Zu ei­nem Pro­te­sta­bend des Ve­r­eins »Wir im Spess­art« wa­ren am Sonn­tag über 500 Na­tio­nal­park­geg­ner nach Al­ten­buch ge­kom­men.