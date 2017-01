Merkel beim Diözesanempfang

Er hat es wohl vor­aus­ge­ahnt. Je­den­falls ver­wies Würz­burgs Bi­schof Fried­helm Hof­mann in der Dan­kes­re­de zum Vor­trag von Bun­des­kanz­le­rin An­ge­la Mer­kel schon in den vor­ab an die Jour­na­lis­ten ver­teil­ten Un­ter­la­gen auf den »lang an­hal­ten­den Ap­plaus« der ge­la­de­nen Gäs­te. Nun, der Bei­fall dau­er­te ziem­lich ge­nau ei­ne Mi­nu­te, kann man jetzt nach dem Vor­trag sa­gen - und das ist dann doch schon ganz or­dent­lich.