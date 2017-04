Wir sind auf dem ers­ten Ki­lo­me­ter un­ter­wegs, sind ge­ra­de von Klei­n­ost­heim kom­mend in Rich­tung Wald und Ang­ler­se­en ab­ge­bo­gen. Ul­rich Reu­ter, Land­rat im Kreis Aschaf­fen­burg und an die­sem früh­lings­haf­ten Mor­gen mein Lauf­part­ner, zeigt nach rechts, Rich­tung Wald: »Da ist die al­te Ro­del­bahn - das ist für mich Hei­mat, da le­ben die Er­in­ne­run­gen an ei­ne Kind­heit auf, in de­nen ge­fühlt in je­dem Win­ter Schnee lag.«